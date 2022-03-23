دراسة أسترالية: نقص فيتامين ج قد يسبب ضعف الإدراك لدى كبار السن

كشف باحثون في كلية الطب جامعة "فليندرز" في أستراليا عن أن ضعف الإدراك بين كبار السن يمكن أن يكون نتيجة نقص مستويات فيتامين "ج".

وتمهد النتائج التي توصل إليها الباحثون، ونُشِرَت في عدد مارس من مجلة "مضادات الأكسدة" الطبية، لتطوير علاج محتمل لحالات ضعف الإدراك.

وأظهرت دراسة سابقة أن فيتامين "ج" يلعب دورا مهما في وظائف الدماغ، فقد وجدت أن نقص فيتامين "ج" قد يكون مرتبطا بضعف الإدراك، ونوبات الاكتئاب والارتباك.

وفي الدراسة الحالية، نظر الباحثون في حالة 160 مريضًا تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، وقاموا بتقييم وظائفهم الإدراكية ومستويات فيتامين "ج "؛ وتم التوصل إلى أن إجمالي 91 مريضًا (56.9%) يعانون من ضعف إدراكي، بينما وجد أن 42 مريضًا (26.3%) يعانون من نقص فيتامين "ج" بمستوى أقل من 11 ميكرومول/لتر.