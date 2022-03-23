تقرير: وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل والسلطة الفلسطينية الأسبوع القادم

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أفاد تقرير لموقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيجري الأسبوع القادم زيارة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ولفت التقرير إلى أن الزيارة تأتي وسط مخاوف من التصعيد خلال شهر رمضان، فضلا عن مخاوف إسرائيل بشأن المحادثات النووية الإيرانية واستبعاد الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية.

ومن المقرر أيضا أن يناقش الجانبان الأمريكي والإسرائيلي الحرب في أوكرانيا.

وسيلتقي بلينكين برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد.

ولم يوضح التقرير الموضوعات التي سيبحثها بلينكن مع الفلسطينيين.