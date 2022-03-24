مساعد بايدن: توقعات بالتوصل إلى اتفاق للطاقة مع أوروبا يوم الجمعة

قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع أن يتم صباح بعد غد الجمعة الإعلان عن اتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال جيك سوليفان للصحفيين على متن طائرة الرئاسة اليوم: "يعد تقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي أولوية كبرى للرئيس وحلفائه الأوروبيين، هذا كل شيء، بالإضافة إلى خارطة الطريق العملية لكيفية القيام بذلك، والخطوات اللازم اتخاذها، وما يمكن للولايات المتحدة أن تسهم به، وما يتعين أن تقوم به أوروبا بنفسها".

وأضاف سوليفان: "كان هذا مادة للمناقشة المكثفة على مدار الأيام والأسابيع الماضية، ولدينا المزيد لنقوله بشأن هذه القضية، خصوصا يوم الجمعة".

وأشار إلى أن التركيز سيكون على تنويع الإمدادات الأوروبية من الغاز الطبيعي. وأضاف: "يمكنكم أن تتوقعوا أن تبحث الولايات المتحدة عن طرق لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي، وزيادة الإمدادات لأوروبا، لا في غضون أعوام، بل في غضون شهور كذلك".