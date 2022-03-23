قالت الفنانة سميرة أحمد، إنها تحب الأعمال الوطنية لأنها تمسها، معربة عن تمنياتها في تقديم دور «أم شهيد».

وأضافت، في لقاء ببرنامج «صاخبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أنها تحضر لعمل ستبدأ فيه قريبًا، موضحة أن المسلسل الذي تحضر له يشبه «ماما في القسم».

وذكرت أن العمل الذي تحضر له من كتابة يوسف معاطي أيضًا، مضيفة أن مسلسل «ماما في القسم» ناقش السلوكيات التي تحدث حاليًا، من ارتداء الكمامة والالتزام بالتعقيم.

وكان آخر أعمال الفنانة سميرة أحمد، مسلسل «ماما في القسم» عام 2010، من تأليف يوسف معاطي، ومن إخراج رباب حسين، وضم المسلسل عددًا كبيرًا من الفنانين، منهم محمود ياسين ورانيا فريد شوقي.