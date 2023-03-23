يبدأ برنامج "واحد من الناس" اليوم ـ الخميس ـ أولى حلقاته خلال شهر رمضان على شاشة قناة الحياة، مع الإعلامي د. عمرو الليثي، والذي يقدم حملة خيرمن خلال برنامجه "واحد من الناس" على مدار أيام شهر رمضان.

ويجوب فريق العمل بالبرنامج في شوارع ومحافظات مصر كلها يومياً على مدار 30 يوما من أيام رمضان، ويرصد أحلام الناس، ويحققها ليرسم البسمة على وجوه المصريين خلال حلقاته.

ومفاجأة واحد من الناس "سيارة المفاجآت" والتي تحقق أماني وأحلام الناس يومياً وترسم البسمة على شفاههم من خلال جوائز عينية ومالية كبيرة ورحلات عمرة مجانية.

يذاع برنامج "واحد من الناس" في الرابعة عصرًا يوميًا قبل الإفطار طوال شهر رمضان على شاشة الحياة.