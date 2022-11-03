رضا عبدالعال: «جوارديولا لو تولى تدريب الزمالك حاليا سيفشل»

يرى رضا عبد العال لاعب نادي الزمالك السابق، أن الأوضاع الحالية داخل الفريق الأبيض لا تمنح أى مدرب فرصة للنجاح في الوقت الحالي.

وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية: "من وجهة نظري إذا تولى بيب جوارديولا (مدرب مانشستر سيتي) تدريب الزمالك في الوقت الحالي سيفشل، بسبب ما يمر به الفريق الأبيض من تدهور فني وإداري، وتلك الأجواء لا تمنح المدير الفني أي فرصة للنجاح".

وأضاف: "فيريرا أعاد الفريق الأبيض إلى الخلف لمدة 10 سنوات، بسبب خسارة أكثر من بطولة هذا الموسم، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي".

وأتم: "لا أتمنى أن يتولى اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لبيراميدز، مسؤولية تدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة، خلفا لفيريرا".