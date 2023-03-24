الاحتجاجات تشتعل في أنحاء فرنسا ضد رفع سن التقاعد

اندلعت احتجاجات في فرنسا، الخميس، حيث وصل الاعتراض على رفع سن التقاعد إلى مستويات جديدة, مع اشتعال الاحتجاجات في بوردو ونانت ورين، وقد استخدمت قوات الشرطة في باريس الغاز المسيل للدموع.



وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إن أعمال العنف وإحداث أضرار بالمباني أمر غير مقبول.



وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن أكثر من 150 من أفراد الأمن أصيبوا، وتم اعتقال ما يزيد على 170 شخصا.



وذكرت وزارة الداخلية في وقت متأخر اليوم الخميس إن 09ر1 مليون شخص شاركوا في الاحتجاجات بأنحاء البلاد. بينما حددت نقابة "سي جي تي" الرقم بـ 5ر3 مليون شخص.



وتم نشر حوالي 12 ألف رجل شرطة.



وفي وقت سابق اليوم، أغلق معارضو خطط الحكومة محطات السكك الحديدية والطرق وجزءا من مطار شارل ديجول الدولي في العاصمة باريس.



ودعت نقابات عمالية فرنسية إلى تنظيم إضرابات واحتجاجات جديدة في أنحاء البلاد يوم الثلاثاء المقبل، خلال زيارة للعاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث.



وظلت الإضرابات والاحتجاجات سلمية في معظمها على مدار عدة أسابيع، ولكن الأيام الأخيرة شهدت تصاعد وتيرة العنف خلال المظاهرات التلقائية.



وتكررت الاحتجاجات ضد خطط الحكومة، التي تهدف إلى سد الفجوة التي تلوح في الأفق في صندوق التقاعد عن طريق تطبيق الإصلاحات.



وقبل أسبوع، اشتدت المواجهة أيضا عندما دفعت الحكومة بنص الإصلاح من خلال الجمعية الوطنية دون التصويت عليه.



ومساء يوم الاثنين الماضي ، أخفق اقتراحان لسحب الثقة عن الحكومة.



وينظر المجلس الدستوري حاليا في هذه المسألة، ولكنه لم يحدد موعدا لإصدار حكم. ويسعى ماكرون إلى دخول الإصلاحات حيز التنفيذ بحلول نهاية العام.



وقال ماكرون في مقابلة تليفزيونية أمس إن الإصلاح كان "صعبا للغاية" ، مضيفا :" نطلب من الشعب أن يبذل الجهد.ا".



وأضاف ماكرون، مدافعا عن الإصلاحات: "إنني بين الاستطلاعات والامتيازات الفورية والمصلحة العامة للبلاد، أختار المصلحة العامة للبلاد".



يشار إلى أن موجة الاحتجاجات اندلعت بسبب قرار الزيادة التدريجية في سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وبشكل عام ضد تصرفات حكومة يمين الوسط للرئيس إيمانويل ماكرون.



وتوقعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في وقت سابق اليوم عرقلة حركة القطارات.



كما قالت شركة "آر إيه تي بي" لمترو أنفاق باريس إنه سوف يتم تقليص الرحلات على معظم الخطوط، كما حثت المواطنين على العمل من المنزل إذا أمكن.



وقال ماكرون أمس الأربعاء إن الاصلاحات كانت ضرورية من أجل التمويل العام. وأثار الغضب عندما شبه المتظاهرين في الشوارع ووسائل التواصل الاجتماعي بالمتظاهرين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير 2021.