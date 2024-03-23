ما السبب وراء تأخر إعلان أميرة ويلز كيت ميدلتون إصابتها بالسرطان؟

بعد أسابيع من التكهنات ونظريات المؤامرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن غياب أميرة ويلز كيت ميدلتون عن الأنظار، وضعت ميدلتون حدا لتلك الشائعات ولكن بإعلانها أخبار سيئة عن إصابتها بمرض السرطان.

• إعلان متأخر من أجل الأطفال

وفي حين كانت الأميرة تخضع لعلاج كيماوي منذ أجرت عملية في البطن في يناير، أدلت بتصريح علني بعد شهرين، وربما يكون أطفالها الصغار السبب وراء هذا التأخير، بحسب قناة "إن دي تي في" الهندية.

وخلال رسالة بالفيديو، كشفت كيت أنها وزوجها ولى العهد الأمير ويليام أرادا إدارة الأخبار سراً من أجل "عائلتهم الصغيرة".

ويتزامن توقيت الإعلان مع عطلات مدارس الأمراء الصغار – الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس – مما يبقيهم بعيداً عن الأنظار عند مشاركة الأنباء.

وقالت كيت في رسالتها: "استغرقنا وقتاً لشرح كل شيء لجورج وشارلوت ولويس بطريقة مناسبة لهم، ولتطمينهم بأنني سأكون بخير. كما قلت لهم: أنا بخير وأزداد قوة يومياً من خلال التركيز على الأشياء التي ستساعدني في الشفاء: في ذهني وجسدي وروحي".

ووصفت كيت، التي لم تظهر للعلن منذ الكريسماس، تشخيص حالتها بـ"صدمة كبيرة"، وطلبت الخصوصية بينما تكمل علاجها الكيماوي الوقائي.

وأضافت: "نأمل أن تتفهموا ذلك، وكعائلة، نحتاج الآن بعض الوقت والمساحة والخصوصية بينما أكمل علاجي".

وبعد الجراحة التي أجرتها في يناير، أصدر قصر كنسينجتون بياناً قال فيه إنه من المتوقع للأميرة أن تعود للمهام الملكية بعد عيد الفصح في 31 مارس.

ومع ذلك، قالت كيت الآن إنها لن تعود إلى العمل إلا بعد تعافيها تماما.

وقالت كيت: "دائماً ما جعلني عملي أشعر بالفرح وأتطلق للعودة عندما أكون قادرة، لكن بالوقت الراهن يجب أن أركز على التعافي الكامل".

• متى تم اكتشاف المرض؟

قالت كيت، في الفيديو، إن "الاختبارات بعد العملية وجدت أن السرطان موجوداً"، وإنها في المراحل الأولى من العلاج. لكنها لم تحدد نوع السرطان الذي تم اكتشافه، ولم تقدم تفاصيلاً عن علاجها الكيماوي.

وذكر بيان من القصر، أن كيت اكتشفت المرض بعد إجراء فحوصات تلت العملية الجراحية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن الدكتور يومان فونج، جراح في مركز مدينة الأمل للسرطان في جنوب كاليفورنيا، إنه في حين من النادر اكتشاف السرطان بعد جراحة لمشكلة غير سرطانية، فإن الأمر يحدث بالفعل في نحو 4% من عمليات الجراحة المشابهة.

وأضاف فونج أن "نسبة الـ4% تمثل شخص يذهب إلى غرفة العمليات لما يُعتقد أنه مرض حميد" مثل إجراء جراحة لإزالة المرارة أو تكيسات المبايض.

وأشارت الوكالة إلى أن السرطان نادر بين البالغين الشباب، لكن في الدول المتقدمة تزداد معدلات بعض أنواع السرطان بينهم. وأوضح فونك: "نكره رؤية الشباب يصابون بالسرطان، لكن في الوقت نفسه، فهم أفضل من يتعافون".

• ما نوع العلاج الذي تخضع له كيت؟

وقال بيان القصر إنه لن يتم تقديم تفاصيل بشأن سرطانها أو علاجها، بخلاف أنها بدأته نهاية الشهر الماضي، مضيفا: "لن نشارك مزيدا من المعلومات الطبية الخاصة. الأميرة لديها الحق في الخصوصية الطبية كما الحال معنا جميعا".

وبعد إجراء جراحة ناجحة، غالباً ما يستخدم العلاج الكيماوي للمساعدة في قتل أي خلايا سرطانية شاردة ولمنعه من العودة. وتطورت العلاجات، وعند استخدام العلاج الكيماوي الآن، يكون أحيانًا لفترات أقصر أو جرعات أقل مما كان عليه من قبل.