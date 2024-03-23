لاعب مانشستر يونايتد يختار تمثيل منتخب الكونغو الديمقراطية بدلًا من إنجلترا

اختار نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم السبت، تمثيل قميص منتخب الكونغو الديمقراطية الأول لكرة القدم، بدلًا من منتخب إنجلترا.
وأعلن الاتحاد الكونغولي الديمقراطي لكرة القدم، أن النجم أكسيل توانزيبي مدافع فريق إبسويتش تاون الحالي، والمُعار من نادي مانشستر يونايتد اختار تمثيل الفهود على منتخب الأسود الثلاثة.
الجدير بالذكر أن توانزيبي قد سبق له ولعب بقميص منتخب إنجلترا تحت 19 و20 و21 عامًا من قبل.
لكن تمكن سيباستيان ديسابر المدير الفني الحالي لمنتخب الكونغو الديمقراطية، من إقناعه لإرتداء قميص الفهود.
وخاض صاحب الـ26 عامًا 143 مباراة في مسيرته الاحترافية بكافة المسابقات، وأحرز خلالهم 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.
ولعب بقمصان الفرق الآتية: (مانشستر يونايتد- أستون فيلا- نابولي- ستوك سيتي- إبسويتش تاون).