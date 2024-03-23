شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات لإزلة الباعة الجائلين بمطقة السيد البدوي في محافظة الغربية، وذلك عقب شكوى نشرتها جريدة الشروق.

كانت جريدة الشروق نشرت شكوى حول احتلال الباعة الجائلين منطقة مسجد السيد البدوي في مدينة طنطا بمحافظة الغربية بأكملها، حتى تحولت المنطقة إلى مكان غير مسموح تماما بالمرور فيه؛ مما جعل الوصول إلى المسجد أمرا مستحيلا.

وقالت وزارة الداخلية إنه بالإشارة لما سبق ونشرته صحيفة "الشروق" الموقرة بعددها الصادر بتاريخ 15 مارس الجارى، متضمنا شكوى لأهالى منطقة مسجد السيد البدوى بمدينة طنطا بالغربية، تحت عنوان (الباعة الجائلون يحاصرون مسجد السيد البدوى) انتقدوا خلالها انتشار الباعة الجائلين بالمنطقة محل الشكوى، مما يتسبب فى إعاقة الحركة المرورية والمشاة، نود الإحاطة أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد قامت بعدة حملات استهدفت المنطقة محل الشكوى، وقد أسفرت جهودها عن إزالة العديد من المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



كما أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدا فى الاستجابة لشكاوى المواطنين.

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