مسئول في أرامكو السعودية: نتوقع نمو إنتاج الغاز 60% بحلول 2030

أعلن النائب التنفيذي للرئيس للاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشركة أرامكو السعودية أشرف الغزاوي، أنه من المتوقع أن ينمو إنتاج أرامكو للغاز بنسبة 60% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2021.

وأوضح خلال مؤتمر "أسبوع سيرا 2024"، الذي استضافته هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، أن الطاقة التقليدية ستظل بمثابة حجر الأساس لاستثمارات أرامكو، مبينا أنه مع مرور الوقت سنتوسع نحو طاقات جديدة أيضا وسنواصل الاستثمار في الزيادات النفطية الجديدة، وفقا لصحيفة "مال" السعودية اليوم السبت.

وتابع أشرف الغزاوي: "أتطلع إلى جوانب رائعة للتميز التنافسي في أرامكو، أولا لدينا سجل حافل بتنفيذ مشاريع كبيرة ومعقدة للغاية ونمتلك شبكة واسعة جدا وآمنة من سلاسل التوريد، ونستورد الكثير من المواد التي نحتاجها لمشاريعنا محليا، ولدينا وضع مالي متين للغاية، ونتمتع بعلاقة رائعة ومثمرة للغاية مع الجهة التنظيمية لدينا. ستتطور أعمالنا الاستثمارية في نهاية المطاف لتتماشى مع احتياجات الطاقة العالمية."

وأضاف أن أرامكو في مرحلة التكرير والكيمائيات والتسويق ستحول نحو 4 ملايين برميل من السوائل إلى مواد كيمائية، مشيرا إلى أنه في الطاقات الجديدة ستركز الشركة على مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين وكذلك استخلاص الكربون وتخزينه.

وأكد: "نحن شركة نُمكن التقنية والرقمنة عبر جميع عملياتنا. إذا نظرت إلى ما نقوم به في التنقيب والإنتاج تحت السطح لدينا جهاز محاكاة بتريليون خلية ليساعدنا على التنبؤ بحركة النفط وأنشطة الحفر وأنشطة الاستكشاف المثلي في مراحل التكرير والكيمائيات والتسويق نعتمد على التقنيات والذكاء الاصطناعي لمساعدتنا على التنبؤ بالطلب على المنتجات، وتوقعات الأسعار".