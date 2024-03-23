أطفال بين 115 قتيلا في هجوم موسكو

ذكرت السلطات الروسية، اليوم السبت، أن 115 شخصا على الأقل، من بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا في الهجوم الإرهابي، الذي وقع مساء أمس الجمعة، على مركز "كروكوس سيتي هول" للمناسبات، بشمال غرب موسكو.

وارتفع الرقم مقارنة بتقارير سابقة عن مقتل 93 شخصا، وأعلنت لجنة التحقيق في موسكو على تطبيق "تليجرام"، اليوم السبت، أنه أثناء إزالة الأنقاض، في قاعة الحفلات الموسيقية بالمركز، عثرت خدمات الطوارئ على المزيد من الجثث.

وتوفي خمسة أشخاص في المستشفى، متأثرين بجراحهم، من بينهم أطفال، طبقا لوزارة الصحة بمنطقة موسكو.

وبينما العدد الرسمي للمصابين ارتفع إلى أكثر من 100، دعت السلطات المواطنين إلى التبرع بالدم وأقامت العديد من المراكز لهذا الغرض.

وكان رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، قد أبلغ رئيس البلاد فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيون الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي"، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك عن الخدمة الصحفية للكرملين اليوم السبت.

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف، بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، جميعهم من الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".

وأشارت إلى أنه "يجري المزيد من العمل لتحديد قاعدة المتواطئين" في الهجوم الإرهابي.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن نائب مجلس الدوما ألكسندر خنشتين، اعتقال اثنين من المشتبه بهم في ارتكاب الهجوم الإرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوجورسك بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقال نائب مجلس الدوما: "تم العثور على السيارة رينو التي كان يستقلها المشتبه بهم ليلاً بالقرب من قرية خاتسون في منطقة كراتشينسكي في مقاطعة بريانسك".

وأشار النائب إلى "العثور على مسدس ومخزن بندقية هجومية من طراز(إيه كى إم)وجوازات سفر لمواطنين من طاجيكستان في سيارة رينو"، وأرفق المنشور بصورة المسدس.

ويوم أمس الجمعة وقع انفجار وإطلاق النار في مركز تسوق "كروكوس سيتي"

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، حسبما ذكرت وكالة أنباء أعماق الناطقة باسم التنظيم.