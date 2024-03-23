 الجامعة العربية تدين استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على آلاف الدونمات في الأغوار الشمالية - بوابة الشروق
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الجامعة العربية تدين استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على آلاف الدونمات في الأغوار الشمالية

القاهرة - وفا
نشر في: السبت 23 مارس 2024 - 5:46 م | آخر تحديث: السبت 23 مارس 2024 - 5:46 م

أدانت جامعة الدول العربية، قرار الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش، الاستيلاء على 8 آلاف دونم في الأغوار الشمالية بغرض التوسع الاستعماري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في بيان مساء اليوم السبت، إن قرار الاحتلال يعكس سعيه لتثبيت واقع الاستيطان غير الشرعي، وتحدي الإرادة الدولية الراغبة في تطبيق حل الدولتين.

وشدد على أن جرائم الاحتلال في غزة، ورغم بشاعتها ووحشيتها، لا ينبغي أن تحرف الأنظار عن المخطط الإسرائيلي المتواصل في قضم الأراضي والقضاء على ما تبقى من حل الدولتين.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته، واتخاذ موقف يضع حدا لانتهاكات الاحتلال، ويمنع مثل هذه الخطوات الاستفزازية، ويوقف القرارات أحادية الجانب.

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