 أيمن الرمادي: أخشى أن نظلم حسام حسن مع منتخب مصر - بوابة الشروق
الأحد 24 مارس 2024 12:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

أيمن الرمادي: أخشى أن نظلم حسام حسن مع منتخب مصر

محمد ثابت
نشر في: السبت 23 مارس 2024 - 11:59 م | آخر تحديث: السبت 23 مارس 2024 - 11:59 م

طالب أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، الاتحاد المصري لكرة القدم بوضع جدول منتظم لمسابقة الدوري العام،

قال أيمن الرمادي خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" مؤمن جدا بالاحتراف ونستطيع تعويض أى لاعب مهما كان اسمه، وأتمنى انتظام مسابقة الدوري المصري، لأن ما يحدث في مصر لايحدث بأى مكان آخر في العالم".

أضاف:" يجب توير آلية محترفة للمدرب المصري من أجل تطويره، فلا يصح أن يكون محاضر الرخصة "الثالثة"، يحاضر أيضا في الأولى والثانية والمحترفين".

أتم:" حسام حسن مدرب جيد ولكن أخشى أن نظلمه مع المنتخب الوطني، ويجب علينا أن ندعمه جميعا، حتى لانكرر من أخطائنا السابقة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك