أيمن الرمادي: أخشى أن نظلم حسام حسن مع منتخب مصر

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طالب أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، الاتحاد المصري لكرة القدم بوضع جدول منتظم لمسابقة الدوري العام،

قال أيمن الرمادي خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" مؤمن جدا بالاحتراف ونستطيع تعويض أى لاعب مهما كان اسمه، وأتمنى انتظام مسابقة الدوري المصري، لأن ما يحدث في مصر لايحدث بأى مكان آخر في العالم".

أضاف:" يجب توير آلية محترفة للمدرب المصري من أجل تطويره، فلا يصح أن يكون محاضر الرخصة "الثالثة"، يحاضر أيضا في الأولى والثانية والمحترفين".

أتم:" حسام حسن مدرب جيد ولكن أخشى أن نظلمه مع المنتخب الوطني، ويجب علينا أن ندعمه جميعا، حتى لانكرر من أخطائنا السابقة".