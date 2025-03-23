منتخب التشيك يحقق فوزا ثمينا أمام جزر الفارو في تصفيات المونديال

قاد باتريك تشيك منتخب جمهورية التشيك للفوز على جزر فارو بهدفين لهدف يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة 12 بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وسجل تشيك، نجم باير ليفركوزن الألماني، هدف التقدم للمنتخب التشيكي في الدقيقة 25، قبل أن يدرك منتخب جزر فارو التعادل في الدقيقة 83 عن طريق جونار فانتهامار.

وفي الدقيقة 88 عاد تشيك إلى التسجيل مجددا للمنتخب التشيكي، ليخطف أول 3 نقاط في مشواره بالتصفيات.

ويسعى منتخب التشيك إلى التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة عام 2006، والمرة العاشرة في تاريخه، حيث شارك في نسخة واحدة فقط باسم جمهورية التشيك، فيما جاءت المشاركات السابقة تحت اسم تشيكوسلوفاكيا.

وتضم المجموعة 12، إلى جانب التشيك وجزر فارو، منتخبا الجبل الأسود وجبل طارق، إلى جانب الخاسر من مواجهة فرنسا وكرواتيا بدور الثمانية ببطولة دوري الأمم الأوروبية.