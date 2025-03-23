كنيسة في المجر تؤدي صلاة جماعية من أجل فلسطين

احتضنت كنيسة العودة للوطن في العاصمة المجرية بودابست، قداسًا مسكونيًا لأجل السلام، لتأدية صلاة جماعية لأجل فلسطين، كما دُقّت أجراس الكنيسة تكريمًا لأرواح الشهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة، بتنسيق بين الكنيسة وسفارة دولة فلسطين.

كما أطلقت سفارة دولة فلسطين في المجر مجموعة فعاليات في ضوء التطورات الأخيرة واستئناف حرب الإبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة، واستمرار اقتحامات قوات الاحتلال وهدم المنازل وتهجير السكان في الضفة الغربية بما فيها القدس، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ولبى دعوة السفارة عشرات السفراء والدبلوماسيين والمتضامنين، والجاليات والطلبة الذين حضروا بمقر السفارة في العاصمة بودابست، حيث استقبلهم السفير فادي الحسيني وطاقم السفارة وأعضاء السلك الدبلوماسي، وأبناء الجالية الفلسطينية.

وجرى تنظيم يوم مفتوح ووقفة تضامنية شملت وضع الزهور وإضاءة الشموع والوقوف حدادا على أرواح الشهداء أمام مبنى السفارة، كما وصل إلى السفارة العديد من رسائل الدعم وبرقيات التأييد.

وقال السفير الفلسطيني إن "صلاة اليوم ليست فقط حداداً على أرواح الشهداء والضحايا الفلسطينيين، بل على غياب القيم والمبادئ والأعراف التي فشلت في وضع حد لجرائم الاحتلال الذي يمارس سياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري واستخدام التجويع سلاح حرب، وارتكابه لجرائم ترتقي إلى أن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وأضاف أن "قضية فلسطين ليست قضية سياسية فحسب، بل هي أيضا قضية أخلاقية إنسانية عادلة، ومن واجب الشعوب المؤمنة أن ترفع الظلم والمعاناة عن أي شعب يواجه هذه المظْلمة".

وأشار الحسيني إلى انخفاض أعداد مسيحيي فلسطين خاصة في قطاع غزة، "بسبب حرب الإبادة التي لم تستثنِ أحداً، وفي مدينة القدس والضفة الغربية، بفعل سياسات دولة الاحتلال التي تقوم على التفرقة والعنف وفرض القيود على الحركة، وتعتبر هذه السياسات هجوماً ممنهجاً على التنوع والإرث اللذين تمثلهما فلسطين".