 إزالة 3 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الموجة 25 بالشرقية - بوابة الشروق
الأحد 23 مارس 2025 1:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إزالة 3 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الموجة 25 بالشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأحد 23 مارس 2025 - 12:40 م | آخر تحديث: الأحد 23 مارس 2025 - 12:40 م

قال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 279 متر مباني بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ25 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة بأجهزتها لن تدخر جهدا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وشدد المحافظ، على التصدي لأي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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