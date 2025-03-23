القبض على مزور المحررات الرسمية بالشرقية

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قطاع الأحوال المدنية القبض على شخص بالشرقية تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشـرقية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

تم ضبطه وبحوزته (أختام وأكلاشيهات منسوبين لجهات مختلفة، مستندات وشهادات "مزورة ومعدة للتزوير"، الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى نشاطه الإجرامى، مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات والمستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.