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أعداد جريدة الشروق
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إصابة شخص بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في حفل زفاف بجنوب ألمانيا

فورت(ألمانيا) (د ب أ)
نشر في: الأحد 23 مارس 2025 - 11:40 م | آخر تحديث: الأحد 23 مارس 2025 - 11:40 م

أُصيب رجل بجروح خطيرة تهدد حياته خلال حفل زفاف حضره مئات الضيوف في مدينة فورت جنوب ألمانيا.

وقال متحدث باسم شرطة منطقة فرانكونيا الوسطى: "نتحدث عن أصوات طلقات نارية وإصابات مرتبطة بها"، وذكر أن المجني عليه، وهو ليس العريس، يخضع حالياً للعناية الطبية المركزة.

وأضاف أن هناك عملية أمنية واسعة النطاق جارية، قائلا: "نعتقد أن هذه كانت محاولة قتل".

ولم يتمكن المتحدث في البداية من تأكيد ما إذا كان قد تم القبض على الجاني أو الجناة المشتبه بهم. ومع ذلك، أكد أنه لا يوجد خطر على السكان، مشيرا إلى أن الشرطة طوقت المنطقة الصناعية النائية التي أقيم الحفل في قاعة مناسبات بها.

ولم تُعرف بعد خلفيات الحادث، حيث لا تزال التحقيقات في مراحلها الأولى تمامًا، وفقا للمتحدث. وقال إن المباحث الجنائية تولت التحقيقات في القضية، وستبدأ أولا باستجواب عدد كبير من الشهود.


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