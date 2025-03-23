أوكرانيا: مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل جراء هجوم بطائرات مسيرة روسية على كييف

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم، من بينهم طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، بعدما أطلقت روسيا وابلا من الطائرات المسيرة استهدف العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل، حسبما ذكر مسئولون أوكرانيون محليون وخدمات الطوارئ.

وجاء الهجوم على العاصمة الأوكرانية قبيل مفاوضات وقف إطلاق النار في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن تعقد أوكرانيا وروسيا محادثات غير مباشرة بوساطة أمريكية، غدا الاثنين، لبحث وقف الهجمات بعيدة المدى التي تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية.

وتم سماع دوي انفجارات متواصلة خلال الساعات الأولى من الليل حيث استمر الهجوم الجوي لأكثر من خمس ساعات.

وسقطت طائرات مسيرة روسية وحطام طائرات تم إسقاطها، كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة لتجنب الدفاعات الجوية، على مبان سكنية.

وأعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف الأوكرانية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح.

واندلعت النيران في مبنيين سكنيين في منطقة دنيبرو بسبب سقوط حطام الطائرات المسيرة، حسبما ذكر رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، تيمور تكاتشينكو.

واندلع حريق في الطوابق العليا لمبنى مكون من 9 طوابق، مما أسفر عن مقتل امرأة، حسبما ذكرت هيئة الطوارئ الحكومية.