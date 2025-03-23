أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأحد، إقالة مدربه تياجو موتا من منصبه، بسبب تراجع نتائج فريق السيدة العجوز في الموسم الحالي.

وكشف يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي، عن تولي الكرواتي إيجور تودور، لاعب يوفنتوس السابق، والمدرب السابق لأودينيزي ولاتسيو مسؤولية تدريب الفريق بداية من غدٍ الإثنين.

أضاف يوفنتوس في بيانه:" يتقدم النادي بالشكر إلى تياجو موتا وجميع أفراد طاقمه على الاحترافية التي أظهروها وعلى العمل الذي بذلوه خلال هذه الأشهر بشغف كبير، متمنيًا لهم كل التوفيق في المستقبل".

وكان تياجو موتا قد تولى منصب المدير الفني ليوفنتوس في بداية الموسم الجاري، لكنه لم يحقق طموحات النادي وجماهيره، في ظل تذبذب النتائج، وآخرها الخسارتين الثقيلتين أمام أتالانتا (4-0) وفيورنتينا (3-0).

ويتواجد يوفنتوس في المركز الخامس بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة بفارق 12 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر.