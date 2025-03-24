حماس تنعى عضو مكتبها السياسي إسماعيل برهوم: الاحتلال استهدفه أثناء تلقي العلاج

نعت حركة حماس، الشهيد إسماعيل برهوم عضو المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، الذي استشهد إثر استهدافه من قِبل قوات الاحتلال عبر قصفه في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، أثناء تلقيه العلاج.

وقالت في بيان: «استهداف برهوم وهو يتلقى العلاج داخل أحد أقسام المستشفى، جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإرهابي الحافل باستباحة المقدسات والأرواح والمرافق الصحية، وتؤكد من جديد استخفافه بكل الأعراف والمواثيق الدولية، ومضيّه في سياسة القتل الممنهج بحق شعبنا وقياداته».

وأضافت: «ندين بأشد العبارات جريمة قصف المستشفى، التي تمثل تصعيداً خطيراً في جرائم الحرب الصهيونية بحق شعبنا، وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية».

وأشارت إلى أن برهوم كان من رموز العمل الإسلامي والدعوي وأحد أعمدة الحركة في قطاع غزة، ومثالاً في الثبات والعطاء والتجرد، أمضى حياته في خدمة شعبه ودينه وقضيته، وكان وفياً لفلسطين ومقدساتها، صادق الانتماء، حاضراً في ميادين الدعوة والعمل المجتمعي والإنساني.

وذكر حماس: «إننا في الحركة، ونحن نودّع هذا القائد الكبير، نعاهد الله ثم شعبنا أن تبقى دماء قادتنا مناراتٍ على طريق المقاومة والحرية، وأن جرائم الاحتلال لن تثنينا عن مواصلة درب المقاومة والجهاد حتى التحرير والعودة».

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أقر بشن غارة جوية على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال بيان لجيش الاحتلال، مساء الأحد، إنه استهدف قياديًّا بارزًا في حركة حماس داخل منطقة مجمع ناصر الطبي، زاعمًا بأنه كان يقيم في المستشفى.