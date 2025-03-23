 القبض على المتهمين بسرقة 15 كيلو ذهب من مصنع مشغولات ذهبية بالقاهرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القبض على المتهمين بسرقة 15 كيلو ذهب من مصنع مشغولات ذهبية بالقاهرة

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 23 مارس 2025 - 12:44 م | آخر تحديث: الأحد 23 مارس 2025 - 12:44 م

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من مصنع مشغولات ذهبية بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة القطامية بالقاهرة، بلاغا من مسئولى مصنع للمشغولات الذهبية كائن بدائرة القسم يفيد استيلاء أشخاص يستقلون سيارة على كمية من المشغولات الذهبية وزنت (15 كيلوجراما) مستخدمين أسلحة نارية ولاذوا بالفرار، وذلك حال استعداد عاملى المصنع لنقل تلك المشغولات لمنطقة الصاغة.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد مرتكبى الواقعة 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة تم ضبط (6 من المتهمين "أحدهم عامل بالمصنع") والعثور على (2 سيارة، بندقيتين "آلية، خرطوش" المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة، المشغولات الذهبية المستولى عليها)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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