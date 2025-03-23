سوريا: أول طائرة أردنية تهبط في مطار حلب الدولي منذ 14 عاما

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أعلنت السلطات السورية، اليوم الأحد، وصول أول رحلة جوية أردنية مباشرة إلى مطار حلب الدولي.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، أن الرحلة وصلت اليوم وعلى متنها وفد رسمي من عمّان، في خطوة تعزز التعاون بين سوريا والأردن وتؤكد عودة النشاط المدني للمطار.

وأعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم عن تسيير رحلة جوية تجريبية إلى مطار حلب الدولي، استعداداً لاستئناف رحلاتها إلى حلب بعد توقف دام أربعة عشر عاماً.

ونقلت قناة المملكة الأردنية عن الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي قوله إن الملكية الأردنية هي أول شركة طيران دولية تحط في مطار حلب الدولي.

وأوضح المجالي أن الرحلة التجريبية على متنها وفدا من الملكية الأردنية والطيران المدني الأردني والمعنيين للوقوف على تجهيزات مطار حلب.

وبين المجالي أنه في حال استكمال التجهيزات سيتم تسيير رحلات رسمية إلى مطار حلب الشهر المقبل.

يذكر أن الملكية الأردنية استأنفت الطيران إلى مطار دمشق الدولي الشهر الماضي، وهناك 11 رحلة أسبوعية إلى مطار دمشق.