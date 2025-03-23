الباريسيون يصوتون على تحويل مئات الشوارع إلى مناطق خالية من السيارات

تم دعوة سكان باريس إلى التصويت اليوم الأحد لصالح أو ضد تحويل مئات الشوارع في العاصمة الفرنسية إلى مناطق خالية من السيارات.

وإذا أيدت الأغلبية هذه الخطة، فسيجري تخضير 500 شارع في جميع أنحاء المدينة وتحويلها إلى مناطق مخصصة للمشاة.

ويعني هذا فقدان 10 آلاف مكان مخصص لوقوف السيارات، وسيتعين على السائقين الاستعداد للتحول إلى طرق التفافية.

ومن المقرر فتح أبواب مراكز الاقتراع في الساعة التاسعة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) لمدة 10 ساعات للسماح للناخبين المسجلين في المدينة البالغ عددهم حوالي 4ر1 مليون ناخب بالمشاركة في الاستفتاء.

وللمرة الأولى، سيتمكن من هم في سن 16 و17 عاما من المشاركة أيضا، ومن المتوقع أن تظهر النتائج في وقت متأخر من المساء.

ولا يزال من غير الواضح الشوارع التي يمكن أن تتأثر بمبادرة تخفيف الازدحام. ومن المرجح أن يكون هناك حوالي 25 شارعا في كل دائرة، أو منطقة في المدينة، وفقا للخطة.

وفي المجموع، هناك أكثر من 6 آلاف شارع في باريس، منها حوالي 220 شارعا خاليا من السيارات بالفعل. وفي بعض الحالات، لا يسمح للسيارات بالفعل بالسير بالقرب من المدارس على وجه الخصوص.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يصوت فيها الباريسيون على قضية النقل في السنوات الأخيرة، بعد الاستفتاءات التي حظرت تأجير الدراجات الكهربائية (سكوتر) في أبريل 2023 وفرضت رسوما أعلى على وقوف السيارات الثقيلة في فبراير 2024.