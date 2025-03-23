الغندور يكشف قرار جديد من الزمالك تجاه حسام عبدالمجيد

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كشف الإعلامي خالد الغندور، عن المفاجأة التي تحضرها إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، للاعب الفريق الأبيض، حسام عبد المجيد.

وقال الإعلامي خالد الغندور إن مسئولي نادي الزمالك استقروا على زيادة عقد حسام عبد المجيد ليحصل 10 مليون في الموسم الواحد.

الزمالك يتحرك لتحصين حسام عبد المجيد

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن مسئولي نادي الزمالك استقروا علي زيادة عقد حسام بما يتناسب مع قيمته ومردوده الفني في الملعب.

وأوضح الغندور أن حسام عبد المجيد يتقاضي حالياً مليون ونصف المليون جنيه في الموسم.

وأشار الغندور إلى أن مسئولي نادي الزمالك سيعقدوا جلسة مع حسام عبد المجيد عقب عودته من معسكر المنتخب لحسم الملف بشكل نهائي.

وكان حسام عبدالمجيد، ظهر في حلقة اليوم من برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال عبر قناة "إم بي سي مصر»، وقال إنه يتقاضى راتب سنوي ومليون ونصف المليون جنيه فقط.