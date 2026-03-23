- نحو 500 عائلة اضطرت للنزوح من منازلها

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في محافظة الحسكة السورية بحدوث فيضانات ألحقت أضرارا بحوالي 400 منزل، وأجبرت نحو 500 عائلة للنزوح إلى مناطق آمنة.

وغمرت المياه وفي بلدة تل حميس شمال شرق الحسكة، نحو 400 منزل نتيجة الأمطار الغزيرة المتزايدة منذ اليوم الثاني من العيد.

ولجأت العديد من العائلات إلى منازل جيرانهم أو إلى أماكن الإيواء المؤقتة.

وأشار المسئول في الدفاع المدني بمحافظة دير الزور، أسامة عرابو، إلى إرسال آليات ثقيلة وعدد كبير من الفرق إلى مناطق الكارثة.

وأكد للأناضول أنهم يعملون لمنع تزايد الأضرار في المنازل، وفتح قنوات تصريف وإنشاء سدود ترابية لتخفيف تأثير مياه الفيضانات.

وأوضح أن نحو 400 منزل تضرر جراء الفيضانات، وأن معظم هذه المنازل مبنية من الطوب اللبن، مما زاد من حجم الأضرار.