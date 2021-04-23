أزمة سياسية جديدة تلوح في ليسوتو بعد الإطاحة بوزراء

يبدو أن دولة ليسوتو الواقعة بجنوب أفريقيا التي تعاني منذ سنوات من عدم الاستقرار السياسي، متجهة لأزمة أخرى بعد انقسام في الحزب الحاكم وإقالة 3 وزراء ونائب وزير من جانب رئيس الوزراء مويكيتسي ماجورو .

وقال نكوسا ماهاو وزير العدل ونائب الحزم الحاكم "مؤتمر عموم باسوتو" الأسبوع الجاري، إنه سوف ينفصل عن الحزب لرئاسة حزب جديد يسمى حزب العمل باسوتو، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح موجورو اليوم الجمعة في بيان، أن ملك البلاد ليتسي الثالث قبل توصيته بعزل ماهاو ووزير الشرطة ووزير الحراجة ونائب وزير الصحة من مناصبهم بأثر فوري.

وقال ماهاو إن ماجورو الذي يوجد في المنصب منذ مايو 2020، يفتقر إلى الأغلبية البرلمانية المطلوبة لاستمرار الحكم وليس له سلطة إجراء تعديل وزاري.

وأضاف أن عددا من النواب وافقوا على الانضمام إلى الحزب الجديد وسوف يتم الإعلان عن أسمائهم قريبا.

وفي حال حصل ماهاو على الدعم الكافي للإطاحة بالحكومة، فسوف يكون هذا ثالث تغيير للإدارة في خلال 5 أعوام، ويشغل حزب مؤتمر عموم باسوتو حاليا 48 من 120 مقعدا في الجمعية الوطنية ويحكم من خلال ائتلاف مع أحزاب أصغر.