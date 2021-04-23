قالت الدكتورة سهى بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن القيادة السياسية تقف بجانب قطاع السياحة منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن، واصفة دعم الدولة للقطاع خلال هذه الفترة بأنه غير مسبوق.

وأضافت بهجت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه آيه عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الخميس، أن الشغل الشاغل للحكومة حاليًا يرتكز على تطوير العاملين في قطاع السياحة، باعتبارهم ضمن الفئات الأولى حاليًا، نظرًا لأنهم الأكثر عرضة للتعامل مع الأجانب.

وأكدت أن تطعيم العاملين في قطاع السياحة على رأس أولويات الحكومة، مضيفة أنه بنهاية شهر مايو المقبل سيكون قد تم تطعيم جميع العاملين في القطاع، على أن يكون من ضمنهم المرشدين السياحيين، لكن الأولوية لمن يحتكون بالأجانب بشكل يومي.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من المستثمرين في قطاع السياحة، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وسراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الحكومة سوف تستمر فى اتخاذ كل ما يمكنها من إجراءات لمساندة القطاع السياحى، حتى تنجلي هذه الأزمة، وتعود الحركة السياحية العالمية إلى سابق عهدها.