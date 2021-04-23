 حملات تموينية مكبرة بسوهاج لمتابعة محطات البنزين وضبط المخالفين بعد زيادة الأسعار - بوابة الشروق
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حملات تموينية مكبرة بسوهاج لمتابعة محطات البنزين وضبط المخالفين بعد زيادة الأسعار

حملة تموينية
حملة تموينية
محمد عبد المجيد:
نشر في: الجمعة 23 أبريل 2021 - 7:03 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أبريل 2021 - 7:03 م
أكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، استمرار المتابعة والمرور والحملات على محطات البنزين، بعد الزيادة الطفيفة المعلنة لأسعار النبزين، ولضبط المخالفين، وتجار السوق السوداء.

وقال إبراهيم، في تصريح لـ"الشروق" إنه تم تسجيل جميع الكميات الموجودة بكل محطة تموين السيارات عن طريق جهاز AUG قبل الإعلان عن الزيادة على مستوى المحافظة وعددها 186 محطة، حتى لا يقوم أصحابها بالتصرف في هذه الكميات، وإنكار وجودها، مشيرا إلى أنه لا مساس بأسعار السولار والغاز الطبيعي والمازوت والكيروسين، واسطوانات البوتاجاز.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وذلك للربع أبريل/ يونيو 2021 ، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم 6.50 جنيه للتر البنزين 80 و7.75 جنيه للتر البنزين 92 و8.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

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