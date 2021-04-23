سبيس إكس الأمريكية تطلق ثاني مهمة إلى محطة الفضاء الدولية

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انطلق 4 رواد فضاء على متن كبسولة "دراجون" التابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية بنجاح اليوم الجمعة من محطة كيب كانافيرال في طريقهم إلى محطة الفضاء الدولية، حسبما ذكر مشرفون على المهمة الفضائية.

وأطلقت الكبسولة يحملها صاروخ "فالكون 9" القابل لإعادة الاستخدام، وتعد هذه ثاني مهمة فضائية ترسلها شركة "سبيس إكس"، الأمريكية التي أسسها إيلون ماسك، إلى محطة الفضاء الدولية.

وبسبب توقعات بسوء الأحوال الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية، تم تأجيل عملية إطلاق المركبة من يوم أمس الخميس إلى وقت مبكر من اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يهبط الرواد الأربعة، وهم 3 رجال وامرأة، على محطة الفضاء الدولية يوم غد السبت.

ويتكون الطاقم من رائدي فضاء أمريكيين- شين كيمبرا وميجان مكارثر- وكذلك أكيهيكو هوشيد من اليابان والفرنسي توماس بيسكيه.

وبيسكيه هو أول رائد فضاء من وكالة الفضاء الأوروبية يسافر إلى محطة الفضاء على متن كبسولة "دراجون" التابعة لشركة "سبيس إكس".

وأرسلت "سبيس إكس" أول رواد فضاء إلى المحطة الدولية في نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن تعود هذه البعثة إلى الأرض في أواخر أبريل الجاري.