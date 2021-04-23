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كشف محمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي، عن تفاصيل مشاجرته خلال مباراة الزمالك، والتي أقيمت مساء الخميس، ضمن منافسات الدوري العام.

وفاز الزمالك بهدفين دون رد على الإنتاج، وخلال استبدال طلعت بالمباراة، أظهرت الكاميرات توجيه مهاجم الإنتاج لإشارة لأحد الأشخاص توحي بمعنى "صغير".

وفسر طلعت في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء مع "أون تايم سبورتس"، تفاصيل الأزمة:"أنا لم أكن في مشاجرة مع لاعبي الزمالك.. بن شرقي سخر مني، وإشارتي كانت له، وليس لأسامة نبيه".

وأضاف:"أسامة نبيه أخي الكبير، ولم أبصق عليه ولا على نادي الزمالك".

وأكمل:"أنا بحب الزمالك، وألعب الله في مصر منذ حوالي 15 عاما، وكل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك، وكلامي كان موجه لبن شرقي".

وأتم:" لم أبصق على أحد، وكابتن أسامة نبيه أقف أمامه احتراما وتحدثت معه عقب اللقاء".