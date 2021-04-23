روسيا تعلن احتجاجها الشديد للسفير البولندي وتطرد 5 دبلوماسيين بولنديين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة احتجاجها الشديد للسفير البولندي لدى موسكو، كرزيستوف كرايفسكي، على طرد بلاده غير المبرر لثلاثة من موظفي بعثتها الدبلوماسية.

وذكر بيان للخارجية الروسية أنها سلمت السفير البولندي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة وقائمة بإعلان خمسة من موظفي السفارة البولندية في موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم، عليهم مغادرة الأراضي الروسية قبل نهاية يوم 15 مايو المقبل.

وأضاف البيان :" لقد تم إبلاغ السفير البولندي بأنه ردًا على الإجراءات الاستفزازية لبلاده بطرد الدبلوماسيين الروس، وبناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، تقرر إعلان خمسة موظفين بسفارة جمهورية بولندا لدى روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم ".

وكانت وزارة الخارجية الروسية استدعت في وقت سابق من اليوم السفير البولندي في موسكو على خلفية قرار بلاده بطرد ثلاثة دبلوماسيين روس بتهمة ممارسة أعمال لا تتناسب مع العمل الدبلوماسي. غير أن موسكو ترفض هذه الاتهامات، وتشير إلى أن بولندا أقدمت على طرد الدبلوماسيين الروس تضامنا مع الاستفزازات الأمريكية - على حد وصفها .