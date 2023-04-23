الأردن: نتابع إيقاف السلطات الإسرائيلية لنائب برلماني لمزاعم بالتهريب

ذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الأحد إنها تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة، تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.



ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، تلقت شرطة الجمارك الإسرائيلية، التي من المفترض ألا تقوم بتفتيش عضو برلماني، معلومات استخباراتية تتعلق بعماد العدوان، وقامت بتفتيشه نتيجة لذلك.



وذكر الادعاء الإسرائيلي أنه تم ضبط النائب في محاولة تهريب كميات كبيرة من السلاح والذهب عبر جسر اللنبي داخل مركبته.



يُذكر أن الخط الذي تسيطر عليه إسرائيل ويؤدي إلى معبر جسر اللنبي المُقام على نهر الأردن يُعد النقطة البرية الوحيدة التي تربط بين الضفة الغربية والعالم العربي.



وتردد، وفقا للصحيفة، أن الشرطة اكتشفت خلال عملية التفتيش محاولته تهريب 100 كيلوجرام من الذهب و12 قطعة سلاح طويلة و12 مسدسا "زد آي جي" و167 مسدس جلوك إلى داخل إسرائيل.