فحص 953 مواطنا بقافلة بقرية زاوية مبارك بكوم حمادة في البحيرة

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن تنفيذ فريق القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية زاوية مبارك بكوم حمادة، وتم الكشف خلالها على 953 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 7 عيادات طبية.

وقال "جميعة"، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة (عيادتي الباطنة ٢٨٦ - عيادة الأطفال ٢٥٦ - الجراحة ١٤٢- النساء ٥٥ - تنظيم الأسرة ٤٣ - العظام ١٧١).

كما تضمنت القافلة وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وكذا عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذا تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، فيما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.