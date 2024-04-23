ألمانيا: القبض على موظف لدى نائب في البرلمان الأوروبي للاشتباه في تجسسه لصالح الصين

ألقت السلطات الألمانية القبض على موظف يعمل لدى نائب ألماني في البرلمان الأوروبي للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الصين.

وأعلن الادعاء العام الاتحادي الألماني اليوم الثلاثاء أنه تم القبض على الموظف في مدينة دريسدن بتهمة تمرير معلومات من البرلمان الأوروبي.

وبحسب مصادر أمنية، فإن الموظف المعتقل يعمل لدى النائب في البرلمان الأوروبي، ماكسيميليان كراه، المنتمي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي. ولم يذكر الادعاء العام حتى الآن اسم النائب.

ووفقا لمكتب المدعي العام الاتحادي، ألقى أفراد المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية سكسونيا القبض على الموظف أمس الاثنين في دريسدن، وتم تفتيش منازل خاصة بالمتهم.

وذكر الادعاء العام أن الموظف متهم بممارسة أنشطة تجسسية لصالح استخبارات أجنبية في وقائع بالغة الخطورة.

ويُشتبه في أن المواطن الألماني يان جي. يعمل موظفا لدى جهاز استخباراتي صيني.

وبحسب تقارير لشبكة "إيه آر دي" الإعلامية وصحيفة "دي تسايت" الألمانية، يعمل المتهم منذ عام 2019 لدى النائب في البرلمان الأوروبي، كراه.

وبحسب المدعي العام الاتحادي، مرر المتهم على نحو متكرر معلومات حول مفاوضات وقرارات في البرلمان الأوروبي منذ كانونيناير الماضي.

ويُشتبه أيضا في أنه تجسس على معارضين صينيين في ألمانيا لصالح الاستخبارات الصينية. وتعامل كراه في البداية بحذر مع تقارير القبض على الموظف.

وكتب عبر منصة "إكس": "علمت بالقبض على زميلي يان جو صباح اليوم من الصحافة".

وأضاف:" ليست لدي أي معلومات إضافية. إن التجسس لصالح دولة أجنبية اتهام خطير. وإذا ما ثبتت صحة هذه المزاعم، سيسفر هذا عن فصله الفوري من عمله".

وقالت أليسا فايديل وتينو كروبالا القياديان بحزب البديل من أجل ألمانيا بعد ظهر اليوم الثلاثاء إن قيادة الحزب حددت موعدا لاجتماع أزمة، وإن كراه في طريقه إلى برلين.

وذكر كروبالا: "سنلتقي به مساء اليوم أو صباح الغد على أقصى تقدير. ننظر إلى الأمر باعتباره مقلقا للغاية بالطبع إذا تم احتجاز موظف هنا".

ولم يجب كروبالا وفايديل على أسئلة من صحفيين عما إذا كان كراه يظل الشخص المناسب ليكون المرشح الأبرز لحزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات الأوروبية.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية في وقت لاحق اليوم.

وقال المكتب الاتحادي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليوم الثلاثاء: "التقارير المتعلقة باعتقال أحد موظفي السيد كراه للاشتباه في قيامه بالتجسس مثيرة للقلق للغاية. وبما أنه ليس لدينا حاليا أي معلومات إضافية حول هذه القضية، سيتعين علينا انتظار المزيد من التحقيقات من قبل المدعي العام الاتحادي".

وكانت السلطات الألمانية اعتقلت أمس الاثنين ثلاثة أفراد في دوسلدورف وباد هومبورج للاشتباه في تجسسهم لصالح الصين. وتشتبه السلطات في أن المتهمين، وهم رجلين وامرأة، حصلوا على معلومات حول التكنولوجيا العسكرية في ألمانيا لنقلها إلى الاستخبارات الصينية.

وفي وقت الاعتقالات كان المتهمون يجرون مفاوضات حول مشاريع بحثية يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لتوسيع القوة القتالية البحرية للصين.