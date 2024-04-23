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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على جنوبي لبنان

بيروت - قنا
نشر في: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 10:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 10:38 م

واصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، غاراته على جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر ميدانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت بالصواريخ بلدة ?عيتا الشعب.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة جديدة استهدفت بلدة حولا، وغارة جوية ثانية استهدفت بلدة بليدا.

وكان الطيران الإسرائيلي قد شن في وقت سابق 3 غارات جوية بالصواريخ استهدفت بلدة يارون وأطرافها، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين طير حرفا وعلما الشعب.

ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.
Amr
Amr Mohamed

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