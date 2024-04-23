سرايا القدس تعلن قصف مستوطنتي سديروت ونيرعام الإسرائيليتين

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أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الثلاثاء، قصف مستوطنتي سديروت نيرعام الإسرائيلتين المحاذيتين لقطاع غزة برشقات صاروخية.

وقالت سرايا القدس في منشور على منصة تيلغرام: "قصفنا سديروت ونيرعام ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية ردا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا".

وفي وقت سابق اليوم، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي "اعترض 4 صواريخ في سديروت دون وقوع إصابات".

من جانبها، نشرت القناة 12 الإسرائيلية فيديو يظهر اشتعال النيران في مستودع نتيجة إصابته بشظايا أحد هذه الصواريخ، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وعلقت على الفيديو: "اشتعال النيران بمستودع في سديروت، على ما يبدو بسبب شظايا صاروخ تم اعتراضه".

وذكرت القناة 12 أن الجيش الإسرائيلي ردّ بنيران المدفعية على مصدر إطلاق الصواريخ، على حد تعبيرها.

يأتي ذلك بالتزامن مع مرور 200 على شن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت نحو 112 ألفا بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.