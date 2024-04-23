الخارجية القطرية: لا مبرر لإنهاء وجود مكتب حماس بالدوحة طالما استمرت جهود الوساطة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد مبرر لإنهاء وجود مكتب حركة المقاومة «حماس» الفلسطينية في الدوحة، بينما تستمر جهود الوساطة في حرب غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف الأنصاري، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لا تزال ملتزمة بالوساطة، لكنها تعيد تقييم دورها في ظل «إحباطها من الهجمات ضد قطر».

واستطرد: «قطر ملتزمة بجهود الوساطة في أزمة غزة ولكنها حاليا في مرحلة إعادة تقييم، وهناك حالة إحباط لدى الوسطاء بسبب عدم التوصل لاتفاق في شهر رمضان».

وحذر من أن «أي تصعيد ميداني في غزة سيعوق المفاوضات وسيؤدي لتدهور أكبر للوضع الإنساني»، مشددًا على أهمية العمل لوقف الهجوم الإسرائيلي المرتقب على رفح.

وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أن «هناك جيلًا كاملًا من الأيتام في قطاع غزة، وأنه لا يمكن لأي طرف في المجتمع الدولي أن يقبل بالهجوم على رفح التي تعاني أصلا».

وأكد عدم قبول استخدام بلاده من أجل التموضع السياسي أو لأغراض انتخابية من أي طرف كان، مضيفًا: «أبدينا إحباطنا من الهجوم المتكرر على جهود الوساطة، خاصة الجهود المبذولة من قطر».

ولفت إلى أن «وزراء في حكومة نتنياهو أدلوا بتصريحات تتحدث بشكل سلبي عن الدور القطري»، منوها أن «الوساطة القطرية أدت إلى الإفراج عن 109 رهائن وإطلاق سراح عدد من الأسرى».