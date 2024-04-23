تأهل الشربيني وفرج وطارق مؤمن لنصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش

أقيمت مساء اليوم الإثنين مواجهات اليوم الأول من الدور ربع النهائي لبطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية 2024 للرجال والنساء، والتي تقام في مدينة الجونة خلال الفترة الحالية وحتى 26 أبريل الجاري، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وشهد اليوم تأهل نور الشربيني والبلجيكية تيني جيليس إلى الدور نصف النهائي من منافسات السيدات، فيما تأهل علي فرج والبيروفي دييجو إلياس، إلى الدور ذاته من منافسات الرجال.

وفازت نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميًا، على مواطنتها روان العربي، المصنفة العاشرة عالميًا بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، وبواقع «11-7، 11-6 و11-7».

من جهتها تفوقت البلجيكية تيني جيليس، المصنفة التاسعة عالميًا، على المصرية سلمى هاني، المصنفة الثانية عشرة عالميًا، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، وبواقع «11-8، 11-0، 7-11، 10-12 و11-5».

وتلتقي نور الشربيني في الدور نصف النهائي مع تيني جيليس مساء الخميس 25 أبريل الجاري.

وعلى صعيد منافسات الرجال، تفوق علي فرج، المصنف الأول عالميًا، على نظيره الإنجليزي محمد الشوربجي، المصنف السابع عالميًا بنتيجة ثلاث أشواط دون رد، وبواقع «11-9، 11-6 و11-6».

فيما تأهل طارق مؤمن، المصنف الثامن على العالم، بد الفوز على البيروفي دييجو إلياس، المصنف الثالث عالميًا، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، وبواقع «11-6، 11-4 و11-5».

ويلتقي علي فرج في الدور نصف النهائي مع مواطنه طارق مؤمن مساء الخميس المقبل، 25 أبريل الجاري.

وتستكمل مباريات الدور ربع النهائي مساء غدٍ، الأربعاء، حيث يلتقي مصطفى عسل مع مواطنه علي أبو العينين، فيما يلتقي كريم عبد الجواد مع النيوزيلندي بول كول وفي منافسات السيدات، تلتقي نوران جوهر مع الأمريكية أوليفيا ويفير، فيما تلتقي نور الطيب مع الإنجليزية جورجينا كيندي.