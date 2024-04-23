القومي للترجمة يطلق النسخة الثانية من كشاف الجامعات المصرية

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‎يطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، النسخة الثانية من كشاف الجامعات المصرية.

ويوجه المركز، دعوة لطلاب الدراسات العليا والباحثين بالكليات الأدبية والعلمية من جميع الجامعات المصرية لترشيح كتب مهمة للترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية؛ بهدف المساهمة فى إثراء حركة الترجمة بمصر، وصناعة جيل جديد من المترجمين بالتعاون مع الجامعات المصرية العريقة.

‎وأعلن المركز، الشروط للأعمال التي يمكن طرحها للترجمة، وهي كالتالي:

تكون الأعمال المرشحة للترجمة في الملك العام، وليس لها حقوق ترجمة. أن لا يكون قد سبق ترجمة هذه الأعمال.

أولًا: قواعد المشاركة في المبادرة:

تقوم الكليات ـ الأقسام الراغبة في المشاركة في المبادرة بتكوين فريق من الطلاب والباحثين المتميزين لديها، على أن يكون عدد أعضاء الفريق بواقع من (2) إلى (3) باحثين بالإضافة إلى مشرف الفريق. يكون دور المشرف مساعدة الفريق في اختيار العمل المراد ترجمته وفق الشرطين السابق ذكرهما، وتقسيم العمل بين أعضاء فريقه ومعاونتهم، ومراجعة الترجمة كاملة. يحق للقسم الواحد التقدم بمقترحين بحد أقصى. يجوز أن يكون فريق العمل من قسمين مختلفين، وتعطى الأولوية لفرق العمل المكونة من أقسام اللغات والأقسام ذات التخصصات المعرفية الأخرى. يقدم الفريق مقترحه للترجمة وفقًا للشرطيين السابق ذكرهما أعلاه، على أن يشمل المقترح التالي:

▪ عينة من الترجمة لا تقل عن عشر صفحات، بالإضافة إلى صورة ورقية للصفحات المترجمة من النص الأجنبي.

▪ غلاف العمل الأجنبي وصفحة الناشر وفهرس المحتويات.

▪ نبذة عن أهمية العمل لا تزيد عن صفحتين.

▪ السيرة الذاتية باللغة العربية متضمنة بيانات الاتصال وصور الرقم القومي لكل عضو في الفريق.

▪ نسخة رقمية من الترجمة والنص الأجنبي بصيغة pdf.

▪ تكون مقترحات الترجمة عن لغة أصلية وليست لغة وسيطة.

▪ يلتزم المشرف وفريقه بالعمل وفق القواعد التي يضعها المركز.

▪ لا يحق للفرق الفائزة في النسخة الأولى من المبادرة التقدم مرة ثانية.

▪ تُستبعد المقترحات المقدمة التي لا تلتزم بالشروط.

ثانيًا: الجوائز: يتعاقد المركز مع الفرق الفائزة على ترجمة الكتب المقترحة.

ثالثًا: معايير تقييم المقترحات: تُقيم المقترحات المقدمة للمبادرة وفقًا للمعايير التالية:

أهمية موضوع الكتاب المقترح للترجمة. دقة النقل عن النص الأجنبي ومدى جودة الترجمة (دقة الترجمة، الحفاظ على مضمون العمل الأصلي وروحه، والأمانة في الترجمة). جودة الصياغة العربية ووضوح الأسلوب (سلامة اللغة إملائيًّا ونحويًّا وتعبيريًّا، مقروئية الترجمة وسلاستها وجماليتها). الجهد المعرفي المبذول من المُترجِم (مقدمة للترجمة، هوامش، تعليقات،..).

رابعًا: الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في المبادرة:

مقترح الترجمة يتضمن البيانات السابق ذكرها. السيرة الذاتية باللغة العربية متضمنة بيانات الاتصال وصور الرقم القومي لكل عضو في الفريق.

تُسلم مقترحات الترجمة ومرفق بها الأوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة التدريب والجوائز باليد أو بالبريد المصري على عنوان المركز القومى للترجمة بساحة دار أوبرا القاهرة 1 شارع الجبلاية بالجزيرة، أو مقر المركز بوزارة الثقافة، الحي الحكومي، العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال الفترة من 7 مايو حتى 15 بوليو 2024 (باستثناء يومي الجمعة والسبت) من الساعة 10.30 صباحًا إلى الساعة 1.30 مساءً.