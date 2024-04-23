غرفة المنشآت السياحية تُعلن قائمة المرشحين لانتخابات مجلس إدارتها ومندوبيها في اتحاد الغرف

أعلن أحمد الناظر، المدير التنفيذي لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ورئيس لجنة تلقي وفحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها بالاتحاد المصري للغرف السياحية، عن إغلاق باب تلقي طلبات المرشحين وفقاً للمواعيد المحددة من قبل اتحاد الغرف السياحية لفتح الباب أمام المرشحين اعتباراً من 15 وحتى 21 أبريل الجاري.

وكانت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية قد شكلت لجنة لتلقي وفحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومندوبي الغرفة بالاتحاد العام لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية/ برئاسة أحمد الناظر، المدير التنفيذي للغرفة، وعضوية كل من مديحة عبدالعزيز، المدير المالي، وتامر عبدالله، مسئول مركز تكنولوجيا المعلومات.

وقال رئيس لجنة تلقي وفحص طلبات المرشحين لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن اللجنة قد تلقت خلال فترة عملها نحو 11 طلبا للترشح لعضوية مجلس الإدارة، و19 طلباً لمندوبي الغرفة في الاتحاد.

وأشار الناظر، إلى أن قرار أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار رقم 106 لسنة 2024 نص على أن يكون عدد أعضاء مندوبي الغرفة في الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، 19 عضواً، مؤكدا أن التمثيل الفئوي لانتخابات عضوية مجلس الإدارة والتي أشار إليها قرار وزير السياحة والآثار رقم 107 لسنة 2024 قد حدد أن يكون الترشيح لعضوية المجلس وفقاً للتمثيل التالي:-

ﻋﻀﻭﺍﻥ يمثلان ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ نجوم، وترشح لها كل من ياسر محمد يسري يوسف التاجوري، وسامح عبدالعال عبدالغني، وﻋﻀﻭﺍﻥ يمثلان ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ الأربع نجوم، وترشح لها كل من أحمد فايز أحمد الصايغ، وهشام عصام عبدالجواد، وهبة وأشرف زيدان محمد مسلم.

و3 ﺃﻋﻀﺎﺀ يمثلون ﺍﻟﻤﻨﺸآﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ نجوم ﻭﺍﻟﻨﺠﻤﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺠﻤﺔ الوحدة، وترشح لها كل من برج ليون أرتين توماسيان، وعبدالمنعم محمد عبدالمنعم ربيع، ومحمد عبدالعزيز محمد إمبابي، وشريف محمد صادق، وهشام محمود محمد عبدالله، وعمر حسين فتحي، بالإضافة إلى ﻋﻀﻭ ﻭﺍحد يمثل ﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺭيات، والوجبات السريعة، والمطاعم، وترشح لها كل من علي كامل علي منصور، ويعقوب أحمد محمد نصار.

وأشار الناظر إلى أسماء الأعضاء الذين تقدموا بالترشح لعضوية مندوبي الغرفة بالجمعية العمومية للاتحاد، والذي تبلغ نصيب الغرفة منها 19 عضواُ، فقد تلقت الغرفة نحو 19 طلباً من: حلمي محمد خليل إبراهيم، وهشام حسين بركات حبوتة، وعمرو محمد خليل إبراهيم، وأبو زيد عبدالفتاح خليل إبراهيم، وحسام الدين هشام ممدوح زكي، ومحمد السيد أحمد فراج، وعبدالنبي عباس محمد خليل، ومحمد حسن محمد خليل، وعماد الدين محمد أحمد إسماعيل، وعماد فؤاد أسحاق مرقص، وأشرف عبدالفتاح يوسف، وطارق أحمد عبدالناصر، ومحمود سعد الدين أبو اليزي، ورامز إلهامي غايبوس مسداري، وطارق صلاح محروس عبدالحليم، و وليد فاروق عبدالحميد جمعة، وأحمد أهاب أحمد حسني أحمد، ودليلة حسام سلامة جودة الشاعر، ومينا عاطف جودة.

وأكد المدير التنفيذي للغرفة، أن الضوابط المنظمة والحاكمة للعملية الانتخابية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار واتحاد الغرف السياحية الخاصة بإجراءات الانتخابات تقضي بفتح باب تلقي الاعتراضات في المرشحين، خلال 5 أيام تبدأ من يوم الجمعة 2024-4-26 وحتى نهاية 2024-4-30، عبر تقديم طلب رسمي لوزارة السياحة والآثار بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم الفحص والفصل في الاعتراضات خلال 6 أيام تبدأ من يوم الخميس 2-5-2024 وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء 7-5-2024، وإخطار مقدمي الاعتراضات بقرار اللجنة خلال يومي الأربعاء والخميس 8 و9 مايو 2024.

وأوضح أن الإجراءات تقضي أن يقوم الاتحاد المصري للغرف السياحية بالإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين بمقر الغرفة، ويخطر المنشآت أعضاء الغرفة خلال 8 أيام تبدأ من يوم الجمعة 10-5-2024 وحتى نهاية يوم الجمعة 17-5-2024

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة يوم 22 مايو المقبل بفندق سفير القاهرة، وتشهد إجراء الانتخابات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة ومندوبين الاتحاد اعتباراً من الساعة الـ11 وحتى الـ4 عصرا، بحضور عُشر أعضاء الجمعية العمومية للغرفة على الأقل