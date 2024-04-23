نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، صباح اليوم الثلاثاء، تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 200.

وقال المكتب إن الاحتلال اعتقل 5 آلاف شخص من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، بينها 310 حالات اعتقال من الكوادر الصحية، و20 حالة اعتقال لصحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

وأوضح أن الحرب أدت إلى نزوح 2 مليون مواطن داخل القطاع، قائلًا إن الاحتلال دمر 181 مقرًا حكوميًا، كما دمر 103 مدارس وجامعات بشكل كلي و309 آخرين بشكل جزئي.

ولفت إلى تدمير الاحتلال 239 مسجدًا بشكل كلي و317 مسجدًا بشكل جزئي، كما استهدف ودمر 3 كنائس.

وأشار إلى تدمير الاحتلال لـ86 ألف وحدة سكنية كليًا و294 ألف وحدة جزئيًا أصبحت غير صالحة للسكن، موضحا أن الاحتلال ألقى 75 ألف طن من المتفجرات على غزة.

وأفاد بأن الاحتلال أخرج 32 مستشفى و53 مركزًا صحيًا عن الخدمة، فضلًا عن أنه استهدف 160 مؤسسة صحية، و126 سيارة إسعاف.

وذكر أن الاحتلال دمر 206 مواقع أثرية وتراثية، مضيفا أن حجم الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة بلغ 30 مليار دولار.