رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: العمل جار لضمان حصول فلسطين على العضوية الكاملة

أكد السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة، أن العمل جار لضمان حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، ووقف العدوان على غزة ووصول المساعدات إليها.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين»، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة تبحث في الدعوة لاستئناف أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار بأغلبية ساحقة لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ووقف تعنت إسرائيل في تنفيذ قرار وقف إطلاق النار.

وأضاف أن تحرك المجموعة يقوم على التعامل مع «الفيتو» الأمريكي، وتعنت دولة الاحتلال بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2728 الخاص بوقف إطلاق النار، بإضافة إلى العمل على زيادة الاعترافات من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية.

وأوضح عبد الفتاح، أن واشنطن ملزمة وفق ميثاق الأمم المتحدة بتقديم توضيحات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أسباب عرقلة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة.

وقبل أيام، قالت السلطة الفلسطينية، إنها ستعيد النظر في علاقتها مع الولايات المتحدة، بعدما استخدمت واشنطن حق النقض «فيتو» ضد محاولة نيل العضوية الفلسطينية في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأيد مشروع القرار الذي يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة، 12 عضواً وعارضته الولايات المتحدة، وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان (المملكة المتحدة وسويسرا).

واستخدمت الولايات المتحدة، كما كان متوقعاً، حقها في النقض ضد هذا المطلب الذي سبق أن انتقدته حليفتها إسرائيل التي تشن حرباً على غزة.

ودعا مشروع القرار إلى «قبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة» بدلا من وضعها الحالي «دولة مراقبة غير عضو» الذي تتمتع به منذ عام 2012.

واعترفت 137 دولة من أصل الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطينية، بحسب إحصاء فلسطيني.