الفاتيكان يفتح أبواب كاتدرائية القديس بطرس أمام الجمهور لإلقاء نظرة الوداع على جثمان البابا فرنسيس

فتح الفاتيكان، اليوم الأربعاء، أبواب كاتدرائية القديس بطرس اليوم الأربعاء، أمام الجمهور لإلقاء نظرة الوداع على البابا فرنسيس، فيما امتلأ الممر الأوسط بالآلاف وسط مراقبة من الحرس السويسري البابوي.

وسوف يسجى جثمان فرنسيس في تابوبته بالكاتدرائية حتى موعد تشييع جثمانه، ودفنه يوم السبت المقبل.

وبدأت فترة الحداد العامة الساعة 11 صباحا بعد نقل تابوت فرنسيس من فندق الفاتيكان حيث كان يعيش إلى الكاتدرائية. وأحضر موكب من الكرادلة والأساقفة فرنسيس عبر الميدان حيث ألقى ما أصبحت تحيته الأخيرة في عربته البابوية في أحد الفصح.

وتوفي فرنسيس عن عمر ناهز 88 عاما.

وكانت الأجراس انطلقت لدى تحرك موكب نقل جثمان البابا الراحل من الفاتيكان إلى كاتدرائية القديس بطرس، اليوم، حتى يتسنى للجمهور إلقاء نظرة الوداع عليه، على مدار ثلاثة أيام.

ورأس الموكب الكاردينال كيفن فاريل الذي يدير الفاتيكان مؤقتا حتى انتخاب حبر بابا جديد.

ومن المتوقع أن يتوافد رؤساء الدول للمشاركة في تشييع جثمان البابا الذي توفي أمس الأول الاثنين، إثر إصابته بسكتة دماغية.

وظلت أبواب الكاتدرائية مفتوحة حتى منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء. وسوف تنتهي فترة الحداد العام يوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، عندما سيغلق تابوت فرنسيس.

وبوفاة فرنسيس وجنازته، تبدأ فترة انتقال منظمة بعناية في الكنيسة الكاثوليكية التي يتبعها 4ر1 مليار شخص، فيما يتجمع الكرادلة على مدار الأسبوع المقبل قبل دخول اجتماع سري لانتخاب بابا جديد في كنيسة سيستين.

وهناك 135 كاردينالا دون الثمانين عاما وهم مؤهلون للتصويت في الاجتماع السري، ومن المرجح أن يأتي الحبر الأعظم الجديد من داخل صفوفهم. ومن غير المتوقع أن يبدأ الاجتماع السري قبل الخامس من مايو.