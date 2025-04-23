تضامن بني سويف: تركيب 8688 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بـ26 مليون

أكد رأفت السمان، وكيل زارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، أن جمعية الأورمان انتهت من تركيب 8688 وصلة مياه شرب نقية للاسر الأكثر احتياجًا على مستوى قرى ومراكز محافظة بني سويف، بتكلفة بلغت 26 مليونا و239 ألف جنيه، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون الدائم والوثيق بين مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين جميع المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، موجها بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تركيب وصلات المياه جاء تأكيدا على أهمية دعم شرائح الأسر الأكثر احتياجًا ولتوفير حياة كريمة تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية.

وأوضح أن المواطن المستفيد من أي خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان.

وأشار إلى أن الجمعية تصل للقرى الاكثر احتياجُا بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة وتحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي، مضيفًا أن فريق عمل الأورمان المنتشر نجح في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة، وبخاصة القرى الأشد احتياجًا داخلها.