مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

لقي طالب مصرعه، اليوم الأربعاء، فيما أصيب 2 آخرين في حادث تصادم توكتوك بدراجة نارية، أمام كوبري دهروط، بالطريق الدائري بمركز مغاغة بسبب السرعة الزائدة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على جثة الطالب والمركبتين، تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، برئاسة اللواء مجدي سالم، مدير الأمن، تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم بين توكتوك ودراجة نارية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتبين مصرع طالب يبلغ من العمر 18 سنة، مقيم بمركز مغاغة، وإصابة 2 آخرين بينهم سائق، في العقد الثالث من العمر، مقيمين بمركز مغاغة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزى، لتلقي العلاج، وجثة الطالب إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي، والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة للتصرف.