قائدة سيدات يد الأهلي: نستحق التتويج بالثنائية المحلية

أكدت نصرة عيد، قائد الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، أن الفريق كان فى كامل تركيزه في بطولة الدوري منذ البداية، وقالت إن الفريق استحق التتويج بالبطولة بعد مشوار طويل.

و انتصر الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 31-18 في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقالت نصرة عيد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «التركيز كان نقطة فاصلة ‏في الدورة المجمعة لحسم اللقب، والمواجهات كانت صعبة للغاية، ‏وفريق سيدات يد الأهلي قدم أداءً مميزًا خلال البطولة».

وأضافت: «لاعبات الفريق على قدر ‏المسئولية منذ بداية الموسم، والجميع كان في حالة من ‏التركيز الشديد ‏حتى نجح في حسم اللقب».‏

وأتمت: «الفريق يستحق التتويج بالثنائية المحلية السوبر والدوري وفي انتظار باقي بطولات الموسم، لتحقيق الثلاثية المحلية وإسعاد الجماهير».

وعقب المباراة تسلم «سيدات يد الأهلي» درع البطولة، بعد التتويج باللقب في المباراة السابقة خلال الجولة الخامسة من الدورة المجمعة.