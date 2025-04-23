وزير الخزانة الأمريكي يؤكد ضرورة إصلاح صندوق النقد والبنك الدوليين

دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى تصحيح مسار صندوق النقد والبنك الدوليين، مؤكدًا أنهما يؤديان "أدوارًا حاسمة"، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة للعمل معهما.

قال بيسنت عن المؤسستين الدوليتين، أمام فعالية بمعهد التمويل الدولي اليوم الأربعاء، إن المؤسستين تعتبران "مقصرتين في ضوء الوضع الراهن". وانتقد صندوق النقد الدولي بشدة لمعاناته من "تضخّم المهام".

وأضاف وزير الخزانة أن "المؤسسات المالية الدولية يجب أن تُركّز بشكل حصري" على ضمان الاستدامة الاقتصادية والمالية. "أنا لا أتحدث عن تغير المناخ أو البصمة الكربونية"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يأتي الخطاب الرئيسي لوزير الخزانة الأمريكي في ظل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم.

يذكر أن الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن شكوكه بشأن عدد من المنظمات الدولية، وانسحب من منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا العام، إلا أن بيسنت أوضح أنه يرى أن هناك حاجةً إلى الصندوق والبنك الموجودين في واشنطن.

وقال بيسنت: "يؤدي صندوق النقد والبنك الدوليان أدوارًا حاسمة في النظام الدولي. وإدارة ترامب حريصة على العمل معهما، طالما أنهما ملتزمان بمهامهما".

وقال وزير الخزانة الأمريكي "يجب أن نجعل صندوق النقد الدولي صندوق نقد دولي مرة أخرى". ووصف المدير السابق لصندوق التحوط المهمة الأصلية للصندوق الدولي بأنها تشمل تثبيط "السياسات الضارة مثل خفض أسعار الصرف التنافسي" وتسهيل "النمو المتوازن للتجارة الدولية".

وأضاف أنه ينبغي لصندوق النقد الدولي إعادة التركيز على معالجة مشاكل ميزان المدفوعات، وجعل إقراضه مؤقتًا. وقال بيسنت إنه ينبغي على الصندوق محاسبة الدول على تنفيذ الإصلاحات، "وأحيانًا، يتعين على صندوق النقد الدولي أن يقول 'لا'" للدول التي تطلب المساعدة.

أما بالنسبة للبنك الدولي، فقال بيسنت إنه ينبغي على البنك "استخدام موارده بأقصى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية" ووضع "جداول زمنية صارمة لخروج الدول التي ارتقت في سلم التنمية" من قوائم الدول النامية التي تحصل على معاملة تفضيلية، مضيفا أن " معاملة الصين - ثاني أكبر اقتصاد في العالم - على أنها "دولة نامية" أمرٌ سخيف".