جيش الاحتلال يزعم: قتلنا 9 عناصر من حزب الله واستهدفنا أكثر من 40 بنية تحتية للحزب

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قتل 9 عناصر من حزب الله واستهداف أكثر من 40 بنية تحتية تابعة للحزب خلال أسبوع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، إن الجيش يواصل حملته لمنع إعادة إعمار حزب الله، بما في ذلك ضرب أهداف ضالعة في محاولات إعادة بناء قدرات الحزب، ومن قال إنهم ينتهكون التفاهمات ويشاركون في أنشطة دعاها بالإرهابية تشكل تهديدًا لإسرائيل.

وادعى أدرعي أنه منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار على جبهة جنوب لبنان، تم قتل أكثر من 140 عنصرًا وصفهم بأنهم شكلوا تهديدًا في أنحاء لبنان.

وذكر أنه على مدار الأسبوع الأخير، شنت عشرات القطع الجوية التابعة لسلاح الجو غارات ادعى أنها دقيقة تم خلالها قتل تسعة عناصر، أبرزهم نائب قائد الوحدة 4400 حسن علي نصر الذي عمل على إعادة إعمار القدرات العسكرية لحزب الله، بحسب أدرعي.

يُذكر أن في 27 نوفمبر الماضي أوقف اتفاق لوقف إطلاق النار مواجهة حامية بين إسرائيل وحزب الله، كانت قد بدأت في الثامن من أكتوبر، اليوم التالي لعملية طوفان الأقصى، متى أعلى الحزب اللبناني انعماسه فيه إسنادًا لغزة ودعمًا للمقاومة الفلسطينية.

لكن منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ارتكبت إسرائيل نحو 2800 خرق ما خلف مئات الشهداء والجرحى.

وفيما أبدى حزب الله التزامه بالاتفاق، فقد أكد أمينه العام نعيم قاسم في أكثر من مناسبة، أن الحزب ليس ضعيفًا ويملك خيارات للرد على إسرائيل لكنه يعطي الدبلوماسية فرصتها في المواجهة.